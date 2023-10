Stand: 06.10.2023 11:38 Uhr Auto gerät in Gegenverkehr - Mann stirbt bei Unfall auf B73

Bei einem Unfall auf der B73 im Landkreis Stade ist am Freitagmorgen ein 62-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein 36-Jähriger war von Düdenbüttel in Richtung Himmelpforten unterwegs, als sein Fahrzeug aus bisher unklaren Gründen nach links in den Gegenverkehr geriet und das Auto des entgegenkommenden 62-Jährigen rammte. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei in seinem Auto eingeklemmt und starb am Unfallort. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 73 war zwischen Düdenbüttel und Himmelpforten bis nach dem Berufsverkehr gesperrt. Besonders Pendler in Richtung Hamburg standen auf der Umleitungsstrecke im Stau.

