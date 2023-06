Stand: 05.06.2023 12:04 Uhr Auto geht in Flammen auf - Diesel läuft in Kanalisation

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Montag ein brennendes Auto in Visselhövede (Landkreis Rotenburg-Wümme) gelöscht. Nach ihren Angaben, stand der Wagen vollständig in Flammen. Der Brand habe aber schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Mit viel Wasser kühlten Feuerwehrleute das Auto herunter. Anschließend setzten sie Löschschaum ein, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Weil aus dem Auto Diesel in den Regenwasserlauf der Straße geraten war, informierten die Einsatzkräfte den Bereitschaftsdienst der Kläranlage. Mit einer Schachtabdeckung wurde verhindert, dass noch mehr Kraftstoff in die Kanalisation geriet. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.06.2023 | 13:30 Uhr