Stand: 20.02.2024 17:06 Uhr Auto geht in Flammen auf - A7 zwischenzeitlich gesperrt

Ein brennendes Auto hat auf der A7 zwischen Evendorf und Egestorf (Landkreis Harburg) am Dienstagvormittag eine vorübergehende Sperrung ausgelöst. Ein Sprecher der Polizei sagte dem NDR Niedersachsen, man gehe von einem technischen Defekt als Ursache aus. Der Fahrer war den Angaben zufolge in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Er habe bemerkt, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmte und auf dem Seitenstreifen gehalten, so der Polizeisprecher. Dann habe das Fahrzeug angefangen zu brennen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die A7 konnte nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben werden.

VIDEO: Pkw steht auf A7 in Flammen (1 Min)

