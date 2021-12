Stand: 03.12.2021 16:00 Uhr Auto erfasst Kind - Siebenjähriger schwer verletzt

Ein sieben Jahre alter Junge ist am Donnerstag in Hollenstedt (Landkreis Harburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind war laut Polizeiangaben am Nachmittag auf der Hauptstraße unvermittelt zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Gegenfahrspur getreten und vor ein heranfahrendes Auto gelaufen. Die 59-jährige Fahrerin habe einen Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht mehr verhindern können. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er sei nicht in Lebensgefahr, hieß es am Freitag.

