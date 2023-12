Stand: 17.12.2023 16:00 Uhr Aus Langeweile: Jugendliche klauen Dutzende Nummernschilder

Vier Jungen im Alter von 11- bis 14-Jahren haben in Rotenburg zwischen Freitag- und Samstagabend 24 Autokennzeichen gestohlen. Als Beamte einen Tatort am Samstagabend untersuchten, habe sich die Gruppe als Zeugen bei den Polizisten gemeldet. Wenig später tauchte die Gruppe nach Angaben der Polizei erneut in der Nähe eines Tatortes auf, woraufhin sie gegenüber den Beamten die Diebstähle zugaben. Die Gruppe habe die Polizisten zu ihren Verstecken geführt und dort seien alle bereits als gestohlen gemeldeten Kennzeichen sowie weitere Kennzeichen von der Polizei sichergestellt worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte, gilt Langeweile als Tatmotiv der vier Jungen. Zum möglichen Strafmaß kann die Polizei noch keine Angaben machen.

