Stand: 19.04.2024 21:38 Uhr Aus Klinik verschwundener 42-Jähriger ist wieder da

Ein am Donnerstag in Lüneburg als vermisst gemeldeter 42-Jähriger ist wieder aufgetaucht. Er war nach Angaben der Polizei aus einem Krankenhaus verschwunden, woraufhin die Polizei ein Bild von ihm veröffentlicht und die Bevölkerung um Hinweise gebeten hatte. Zudem hatten die Beamten auch mit Personenspürhunden nach dem 42-Jährigen gesucht. Am Freitagabend sei er dann in Hamburg im Rahmen eines Polizeieinsatzes verletzt gefunden worden - Details zu dem Einsatz teilten die Beamten nicht mit. Der Mann befinde sich derzeit in einem Krankenhaus und sei außer Lebensgefahr, hieß es.

