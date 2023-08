Stand: 07.08.2023 14:35 Uhr Auf Rückfahrt von CSD: Fünf Frauen in Zug attackiert

Eine Gruppe von Männern soll in der Nacht zu Sonntag fünf Frauen in einem Metronom nach Hannover angegriffen haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, sollen die Tatverdächtigen die Frauen "mit Schlägen und Tritten erheblich verletzt haben". Gegen sie werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Frauen im Alter von 19 bis 26 Jahren waren den Angaben zufolge in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Rückweg vom Christopher Street Day (CSD) in Hamburg. Weil sie zu laut gewesen sein sollen, entbrannte ein Streit mit der fünfköpfigen Männergruppe. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 32 Jahren sollen die Frauen unter anderem mit Faustschlägen gegen den Kopf verletzt haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Auf dem Bahnsteig in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg trennte die Polizei die beiden Gruppen und stellte Personalien fest. Die Frauen kamen in Krankenhäuser. Ob der Angriff einen homophoben Hintergrund hat, sei Gegenstand der Ermittlungen, so der Sprecher.

