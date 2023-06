CSD in Hannover: Offenbar weitere Teilnehmende attackiert Stand: 05.06.2023 21:43 Uhr Beim CSD in Hannover Ende Mai wurde ein 17-jähriger Transmann angegriffen und verletzt. Wie jetzt bekannt wurde, hat es offenbar noch weitere Angriffe auf Teilnehmende der Demonstration gegeben.

Nach Aussage der CSD-Veranstalter habe es mehrere Pöbeleien gegen Teilnehmende gegeben. Ihnen seien Regenbogenfahnen aus der Hand gerissen worden, auch seien Menschen zu Boden geschubst worden. Zudem habe es Eierwürfe auf Besuchende des Christopher Street Days (CSD) gegeben. Darüber hinaus soll es nach Angaben der Veranstaltenden sexuelle Übergriffe gegeben haben, die aber nicht im Zusammenhang mit queerfeindlichen Hass-Attacken stehen sollen. Der Polizei liegen nach eigener Aussage bislang keine weiteren Anzeigen vor - lediglich die des Angriffs auf den Transmann vor dem Hauptbahnhof Hannover.

VIDEO: Landesregierung verurteilt Gewalt nach CSD (02.06.2023) (1 Min)

Angriff auf 17-jährigen Transmann am Hauptbahnhof

Zwei junge Männer hatten Ende Mai am Rande des CSD am Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof eine Gruppe von CSD-Besuchenden zunächst beschimpft. Ein 18-jähriger nicht-binärer Mensch wurde von den Angreifern geschlagen. Ein 17-jähriger Transmann, der versuchte zu schlichten, wurde geschlagen und zu Boden gestoßen. Anschließend traten die Täter ihm mehrmals gegen den Kopf. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei Hannover am Montag mitteilte, gebe es für die Ermittler dank mehrerer Zeugenaussagen gute Aussichten, die Täter zu fassen. Für die Polizei habe dieser Fall eine hohe Priorität.

Gewalt sei für queere Menschen Alltag

Als Reaktion auf den Angriff Ende Mai haben am Sonntag rund 350 Menschen in Hannover gegen queerfeindliche Gewalt demonstriert. Aufgerufen zu der Demonstration hatte der Verein "Andersraum", der auch Organisator des Christopher Street Days (CSD) in Hannover ist. Man wolle zeigen, dass man weiter gemeinsam gegen alle Formen der Diskriminierung kämpfe, hatte im Vorfeld Corinna Weiler vom Verein "Andersraum" gesagt. "Wir rufen die Stadtgesellschaft Hannovers dazu auf, sich mit uns zu verbünden und für uns einzustehen." Gewalt sei für queere Menschen Alltag. In den vergangenen Jahren habe man aber zudem eine "zunehmende Verrohung" wahrgenommen, so Weiler.

Staatsschutz ermittelt wegen queerfeindlicher Hasskriminalität

Die Polizei leitete Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Beleidigung ein. Weil es sich um Teilnehmende des CSD handelt, ermittelt der polizeiliche Staatsschutz zu queerfeindlicher Hasskriminalität. Die Landesregierung und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatten sich nach Bekanntwerden des Angriffs tief betroffen gezeigt. Der Ministerpräsident, Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) verurteilten die Gewalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.06.2023 | 15:00 Uhr