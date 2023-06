Stand: 15.06.2023 21:49 Uhr Auch Landkreis Lüneburg will Bewässerung einschränken

Der Landkreis Lüneburg will ab Mitte nächster Woche die Bewässerung stark eingrenzen. "Ab einer Außentemperatur von 24 Grad dürfen Gärten dann zwischen 11 und 19 Uhr nicht mehr bewässert werden", sagte Landrat Jens Böther (CDU). Dafür soll eine Allgemeinverfügung in Kraft treten. Es sei egal, ob das Wasser aus der Leitung oder der eigenen Bohrung im Garten stammt. Nur für die Landwirtschaft gelte eine Ausnahme: "Für die Feldberegnung grenzen wir die Zeiten erst ab 28 Grad vollständig ein", so Böther. Bereits jetzt schon dürften Landwirtinnen und Landwirte ihre Felder ab einer Windgeschwindigkeit von acht Metern pro Sekunde nicht mehr mit der Beregnungsmaschine bewässern. Durch die Allgemeinverfügung senkt sich dieser Wert: Ab 24 Grad Celsius darf nur noch bei geringeren Windgeschwindigkeiten bis fünf Meter pro Sekunde zwischen 11 und 19 Uhr bewässert werden. Wer sich nicht an die geplanten Regeln hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen. Hintergrund der neuen Regeln sind laut Landkreis der Klimawandel und die trockenen niederschlagsarmen Sommer der vergangenen Jahre.

