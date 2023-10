Attacke auf Rinder bei Stade: Derselbe Wolf wie bei Schafherde Stand: 02.10.2023 16:57 Uhr Der Wolf, der eine Schafherde bei Gräpel attackiert und Dutzende Tiere getötet hat, ist auch für den tödlichen Angriff auf Rinder bei Wiepenkathen verantwortlich. Der Landkreis Stade will nun den Abschuss des Rüden beantragen.

"Wir werden aufgrund der eindeutigen Datenlage erneut mit dem Umweltministerium in Verbindung treten", sagte Landrat Kai Seefried (CDU) am Montag einer Mitteilung des Kreises zufolge. Da der Wolfsrüde mit der Kennung "GW1582m" in beiden Fällen identifiziert worden sei, werde man beim Ministerium in Hannover den Abschuss des Tieres beantragen. Das hatte bisher abgelehnt. Mit der Identifikation habe sich die Sachlage geändert, weil das Tier einem zweiten Riss im Landkreis Stade eindeutig zugeordnet werden könne. "Die Situation bei uns im Landkreis Stade ist sehr angespannt - nicht nur bei den Landwirten", sagte Seefried weiter.

Videos 1 Min Wölfe: Umweltminister Meyer spricht sich für Abschüsse aus Nach Nutztierrissen sollte es aus Sicht von Niedersachsens Umweltminister schneller möglich sein, Wölfe abzuschießen. (22.09.2023) 1 Min

Wolfsattacken im Raum Stade: Dutzende tote Tiere

Bei der Attacke vor rund zwei Wochen wurden im Stader Stadtteil Wiepenkathen zwei junge Rinder getötet. Ein Tier war laut Kreisjägerschaft sofort tot, das andere musste wegen seiner Verletzungen eingeschläfert werden. Ende August waren auf einer Weide in der Ortschaft Gräpel 18 Schafe getötet und 37 weitere so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden mussten. 30 weitere Schafe waren verletzt worden.

