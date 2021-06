Stand: 22.06.2021 18:19 Uhr Arena Lüneburger Land: Eröffnung verschiebt sich

Eigentlich sollte die Arena Lüneburger Land am 20. August feierlich eröffnet werden - jetzt ist klar: Der Termin kann nicht gehalten werden. Grund sind Lieferengpässe bei Baumaterialien. Nach NDR Informationen fehlt es an Holz, Winkelstützen und Dämmaterial. All das habe während der Pandemie lange Lieferzeiten, sagte ein Sprecher des Landkreises. Einen neuen Termin zur Eröffnung gibt es derzeit noch nicht. Am Mittwoch soll der Kreistag im Detail über die Verzögerungen informiert werden. Der Betreiber der neuen Arena Lüneburger Land wollte zunächst keine Stellungnahme zur verschobenen Eröffnung geben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.06.2021 | 15:00 Uhr