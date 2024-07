Stand: 15.07.2024 09:22 Uhr Apfelernte im Alten Land beginnt außergewöhnlich früh

Die Obstbauern im Alten Land (Landkreis Stade) rechnen in diesem Jahr mit einer frühen Apfelernte. Schon Ende Juli könnten demnach die frühen Sorten geerntet werden. Laut Matthias Görgens, stellvertretender Leiter der Obstbauversuchanstalt Jork, steht eines der frühesten Erntejahre bevor. Der Apfel sei robust, habe die Wetterwechsel zwischen warmen und kalten Temperaturen gut vertragen. Allerdings hätten einige Obstbaubetriebe in diesem Jahr Hagelschäden hinnehmen müssen. Das könnte sich auf den Gesamtertrag auswirken, so Görgens. Mit den Sorten Holsteiner Cox und Elstar beginnt die Haupternte der Äpfel voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte.

