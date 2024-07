Angst vor Protesten? Uni-Lüneburg sagt Festakt ab Stand: 01.07.2024 22:32 Uhr Der Festtag zum Abschluss des akademischen Jahres fällt an der Leuphana Universität in Lüneburg in diesem Jahr aus. Einem Medienbericht zufolge sind Sicherheitsbedenken der Grund.

Am Mittwoch sollte der sogenannte "dies academicus" an der Leuphana Universität in Lüneburg gefeiert werden. Auf der Internetseite der Universität war dazu am Montag nur zu lesen: Dieses Fest findet 2024 nicht statt. Wie die "Landeszeitung für die Lüneburger Heide" berichtet, wurde das Fest aus Sorge vor erwarteten Gegenprotesten abgesagt - mehrere AfD-Politiker hatten offenbar ihr Kommen zugesagt. Wie das Blatt berichtet, waren sie allerdings einer Einladung der Hochschule gefolgt.

Offenbar Demo vor der Uni geplant

Die Zeitung zitiert den Pressesprecher der Uni, Henning Zühlsdorff. Demnach sei nach Hinweisen der Sicherheitsbehörden davon auszugehen, dass auch gewaltbereite, politische Interessengruppen gegen die Teilnahme von AfD-Angehörigen vorgehen würden. Dem Bericht zufolge soll der Stadt Lüneburg eine Anmeldung zu einer Demonstration von einem Studenten vorliegen. Dieser habe eine Demo vor oder im Zentralgebäude der Uni geplant.

AfD-Abgeordnete Schülke hat Vorsitz im Wissenschaftsausschuss

Der Präsident der Leuphana Universität Lüneburg, Sascha Spoun äußerte sich in einem Schreiben, aus dem die Zeitung zitiert. Es sei guter Brauch, die Mitglieder des Wissenschaftsausschusses des Landtages zu wichtigen Veranstaltungen der Uni einzuladen, heißt es darin. Dies geschehe ohne Ansehen der jeweiligen Parteizugehörigkeit und sei allein durch deren Funktion begründet. Den Vorsitz des Ausschusses für Wissenschaft und Kultur im Landtag hat zurzeit die AfD-Abgeordnete Jessica Schülke. Nach Recherchen der Zeitung war allerdings auch der niedersächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Rinck eingeladen worden. Rinck sitzt im Bundestag im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.

