Stand: 21.09.2021 08:56 Uhr Angriff auf Eltern der Ex-Freundin: 29-Jähriger muss in Haft

Das Landgericht Lüneburg hat einen 29-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich der Mann im Dezember vergangenen Jahres gewaltsam Zutritt zum Haus der Eltern seiner früheren Partnerin in Lüneburg verschafft hatte. Daraufhin habe er die Eltern unter anderem mit einem Messer angegriffen, wobei der Vater lebensgefährlich verletzt worden war, so das Gericht. Den Vorwurf des versuchten Totschlags sah es jedoch nicht als erwiesen an. Hintergrund des Angriffs war, dass sich die Freundin zuvor von dem 29-Jährigen getrennt hatte, er das aber nicht akzeptieren wollte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.09.2021 | 08:30 Uhr