Stand: 24.05.2024 05:50 Uhr Angeklagter gesteht Besitz von Kinderpornos

Mit einem Geständnis hat gestern am Landgericht Verden der Prozess gegen einen 56-Jährigen aus Visselhövede im Landkreis Rotenburg begonnen. Dem Mann wird vorgeworfen rund 80.000 kinder- und jugendpornografische Dateien besessen zu haben. Außerdem zwei Sexpuppen, die Mädchen deutlich unter 14 Jahren darstellen. Der Besitz kinderähnlicher Sexpuppen ist seit 2021 in Deutschland verboten. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat der Angeklagte gestern alle Vorwürfe eingeräumt. Ein Urteil wird bereits in der kommenden Woche erwartet.

