Stand: 09.06.2023 07:22 Uhr An Demenz erkrankt: Polizei findet vermissten Mann

Ein seit Mittwochmittag vermisster, an Demenz erkrankter Mann aus Zeven ist wieder da. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist eine Beamtin der Zevener Polizei am Donnerstagabend auf ihrem Weg in den Feierabend an der Bundesstraße 71 auf den Mann aufmerksam geworden. Nachdem sie mit ihm gesprochen hatte, habe sich bestätigt, dass es sich um den Vermissten handelt. Den Angaben zufolge wurde der Mann offenbar wohlbehalten zur ärztlichen Begutachtung in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei in Zeven (Landkreis Rotenburg) hatte zuvor mit mehreren Streifenteams, einem Hubschrauber und Spürhunden nach ihm gesucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.06.2023 | 13:30 Uhr