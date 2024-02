Stand: 09.02.2024 15:45 Uhr Airbus in Stade: Streik der Falck-Werksfeuerwehr geht zu Ende

Der Streik der externen Falck-Werksfeuerwehrleute im Stader Airbus-Werk wird am Freitagabend beendet. Das hat ein Vergleich ergeben, den die Tarifpartner am Freitag vor dem Arbeitsgericht Stade geschlossen haben, wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte. Demnach verpflichten sich beide Seiten, innerhalb von vier Wochen an den Verhandlungstisch zurückzukehren und über die Arbeitsbedingungen der 40 Falck-Feuerwehrleute im Stader Airbus-Werk zu sprechen. Dafür bestehe bis Ende August eine Friedenspflicht. Sollte bis Ende Juni keine Einigung zwischen den Tarifparteien erzielt worden sein, sieht der Vergleich laut ver.di eine Pflicht zur Schlichtung vor, also das Einschalten unabhängiger Dritter. Die 40 Mitarbeiter des externen Dienstleisters Falck kämpfen seit Mai vergangenen Jahres für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Bisher bekommen sie nach Angaben des Betriebsrats weniger als die Hälfte des Stundenlohns der bei Airbus festangestellten Feuerwehrleute.

Schlagwörter zu diesem Artikel Airbus Gewerkschaften