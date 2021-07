Stand: 14.07.2021 07:31 Uhr Adendorf eröffnet Verteilstelle für kostenlose Lebensmittel

In der Gemeinde Adendorf (Landkreis Lüneburg) eröffnet am Mittwoch eine kostenlose Lebensmittel-Verteilstelle. Im Vordergrund des "Fairteiler"-Projekts steht nach Angaben der Initiatoren, dass kein Essen weggeworfen wird. Anders als bei den Tafeln werden hier unter Umständen deshalb auch abgelaufene Lebensmittel angeboten, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind. Vergleichbare Angebote gibt es in Nord-Ost Niedersachsen bereits in Lüneburg, Tostedt, Winsen, Buxtehude und Stade.

