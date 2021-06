Stand: 09.06.2021 08:43 Uhr Abkürzung über Gleise? Mann von Zug erfasst

In Stade ist am Dienstag ein 75-jähriger Mann von einem Nahverkehrszug erfasst und schwer verletzt worden. Der Zugführer hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Das Unglück ereignete sich auf freier Strecke. Sie wurde anschließend gesperrt - es gab dadurch Probleme im Bahnverkehr. Ein Polizeisprecher schloss am Mittwoch nicht aus, dass der Mann eine Abkürzung über die Gleise nehmen wollte. Davor warnt er ausdrücklich: Die Züge seien oft kaum zu hören und hätten einen Bremsweg von bis zu einem Kilometer.

