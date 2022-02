Stand: 25.02.2022 12:47 Uhr A7 zwischen Volksdorf und Heimfeld bis Montag gesperrt

Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende auf Probleme auf der Autobahn A7 einstellen. Von heute Abend 22 Uhr bis Montagfrüh 5 Uhr wird die Autobahn zwischen Volksdorf und Heimfeld voll gesperrt. Grund sind Baumaßnahmen am Elbtunnel. Wegen mehreren Demos am Samstag und dem HSV-Heim-Spiel übermorgen rechnet die Polizei mit erheblichen Staus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.02.2022 | 13:30 Uhr