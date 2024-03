Stand: 11.03.2024 07:59 Uhr A7-Rastplatz: Unbekannte schlitzen Planen von zehn Lkw auf

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag an der A7 die Planen mehrerer Lkw aufgeschlitzt. Nach Angaben der Polizei beschädigten sie die Planenverdecke von zehn Sattelaufliegern, um im Inneren des Laderaumes an Diebesgut zu gelangen. Tatort war in allen Fällen die Raststätte Allertal-West im südlichen Heidekreis. Die Polizei hat die geparkten Lkw untersucht und einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro festgestellt. Diebesgut haben die Planenschlitzer nach Angaben der Polizei nicht entwendet.

