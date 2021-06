Stand: 30.06.2021 08:22 Uhr A26: 32-Jähriger verunglückt bei starkem Regen bei Jork

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 26 zwischen Jork und Herneburg (Landkreis Stade) schwer verletzt worden, wie die Polizei meldete. Der Mann habe während bei starkem Regen die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen 15.20 Uhr mit einem voraus fahrenden Pkw eines 43-Jährigen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher prallte daraufhin gegen die Mittelleitplanke, der 43-Jährige kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Er blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 32-Jährige in eine Hamburger Klinik. Die A26 war in Fahrtrichtung Stade für eineinhalb Stunden gesperrt.

