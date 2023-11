Stand: 14.11.2023 10:17 Uhr 82-Jährige fährt Radfahrer mit Auto an und schleift ihn mit

In Zeven (Landkreis Rotenburg) ist ein 23-jähriger Radfahrer am Montagvormittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine 82-jährige Autofahrerin den Mann auf seinem Fahrrad beim Abbiegen übersehen und angefahren. Im Anschluss habe sie wohl das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt und den Radfahrer noch zehn Meter mit ihrem Auto mitgeschleift, sagte die Polizei. Das Auto sei an einer Betontreppe zum Stehen gekommen. Der verletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren Tausend Euro aus.

