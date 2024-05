Stand: 09.05.2024 10:24 Uhr 73 Orte, 1.000 Veranstaltungen: Kulturelle Landpartie startet

Im Wendland startet heute die Kulturelle Landpartie (KLP). Bis zum 20. Mai öffnen Künstlerinnen und Künstler sowie Handwerkerinnen und Handwerker im Landkreis Lüchow-Dannenberg ihre Türen. Zusätzlich wird ein vielfältiges Programm angeboten: Neben Musik und Mitmachaktionen gibt es Artistik und Theatervorführungen, Vorträge und Workshops. Insgesamt finden rund 1.000 Veranstaltungen an 73 Orten in der Region statt. Die Kulturelle Landpartie feiert laut Veranstalter in diesem Jahr 35. Jubiläum. In den vergangenen Jahren kamen rund 50.000 Menschen ins Wendland. Organisatoren hatten sich zuletzt über strenge Auflagen des Landkreises Lüchow-Dannenberg für Wohnmobile und Zelte beschwert.

