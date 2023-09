Stand: 10.09.2023 11:33 Uhr 62-Jähriger bei Autounfall in Salzhausen tödlich verletzt

Ein 62-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Salzhausen (Landkreis Harburg) gegen zwei Bäume geprallt und gestorben. Laut Polizei hatte der Mann auf der Landesstraße 216 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam demnach von der Straße ab, stieß gegen die Bäume und überschlug sich mehrmals. Trotz Rettungsmaßnahmen starb der 62-Jährige noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.09.2023 | 11:00 Uhr