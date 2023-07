Stand: 22.07.2023 18:57 Uhr 54-jähriger Radfahrer fällt in Wassergraben und stirbt

In Buxtehude im Landkreis Stade ist am Samstag ein 54-jähriger Mann nach einem Sturz ums Leben gekommen. Laut einem Polizeisprecher hatte eine Passantin das Rad am Samstagvormittag auf einem Weg entdeckt und die Polizei verständigt. Die Beamten hätten schließlich in der Westviver, einem Wassergraben in der Innenstadt, eine Person treiben sehen - Einsatzkräfte von DLRG und Feuerwehr bargen sie. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Dem Sprecher zufolge ist der Grund für den Sturz unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können, sich bei der örtlichen Dienststelle zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.07.2023 | 08:00 Uhr