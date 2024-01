Stand: 22.01.2024 20:03 Uhr 42-Jähriger bei Streit in Walsrode lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Walsrode (Landkreis Heidekreis) ist ein 42-Jähriger am Sonntagabend lebensgefährlich verletzt worden. Die Einsatzkräfte nahmen einen 23-jährigen Verdächtigen fest, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu den Hintergründen der Tat wollten sich die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Sie teilten nur mit, dass das Opfer durch Gewalteinwirkung verletzt worden sei.

