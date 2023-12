Stand: 02.12.2023 08:39 Uhr 26-Jährige wird von Kleinbus erfasst und stirbt

In Clenze in Lüchow-Dannenberg ist eine 26-jährige Fußgängerin von einem Kleinbus erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist die Frau am Freitagnachmittag unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, um diese zu überqueren. Dabei wurde sie von dem Kleinbus erfasst, sie starb noch an der Unfallstelle. Ersthelfer, ein Notarzt sowie Rettungskräfte waren im Einsatz, auch ein Seelsorger wurde alarmiert. Der 64-jährige Fahrer des Kleinbusses sowie weitere Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Lange Straße bis in den Abend teilweise voll gesperrt werden.

