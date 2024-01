Stand: 12.01.2024 11:48 Uhr 21-Jähriger in eigener Wohnung überfallen - Spielkonsole gestohlen

Drei mutmaßliche Räuber sollen einen 21-Jährigen in seiner eigenen Wohnung in Scheeßel (Landkreis Rotenburg/Wümme) überfallen haben. Nach Angaben des 21-Jährigen seien die drei maskierten Männer am vergangenen Samstagmorgen bei ihm zu Hause eingedrungen, teilte die Polizei mit. Die Täter hätten ihn geschlagen und unter anderem eine Spielkonsole gestohlen. Anschließend seien sie mit einem dunklen Kombi weggefahren. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Fluchtfahrzeug hat, solle sich unter Telefon (04261) 94 70 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min