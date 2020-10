20 Corona-Infizierte nach privater Feier in Gnarrenburg Stand: 07.10.2020 15:32 Uhr Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus nach einer Party in Gnarrenburg ist auf 20 gestiegen. Betroffen sind Gäste und Personen aus ihrem Umfeld.

"Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen noch mehr dazukommen", sagte eine Sprecherin des Landkreises Rotenburg am Mittwoch. Die Polizei war durch Anrufe aus der Nachbarschaft auf die Party aufmerksam geworden. Nach Angaben des Landkreises hat das Gesundheitsamt in den vergangenen Wochen bereits etliche Übertragungen des Coronavirus auf privaten Feierlichkeiten beobachtet.

Land erlaubt weniger Personen bei Feiern

Auch die Landesregierung schätzt Partys als besonders kontraproduktiv ein, wenn es darum geht, die Corona-Infektionszahlen zu senken. "Es gibt nicht wenige Beispiele dafür, dass bei solchen Zusammenkünften und auch in größerer Zahl kein Abstand, keine Maske, keine Hygieneregeln beachtet werden", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kürzlich. Und so werden die Regeln in Niedersachsen angepasst: Von Freitag an gilt die neue Corona-Verordnung. Wie Weil angekündigt hat, dürfen in geschlossenen Räumen dann nur noch 25 Menschen zusammenkommen, bei Feiern im Freien maximal 50 Personen.

