Stand: 29.01.2024 14:24 Uhr 20 Bäume in Himmelpforten angesägt - 20.000 Euro Schaden

Ein Fall von Baumfrevel beschäftigt die Polizei in Himmelpforten (Landkreis Stade): Bisher unbekannte Täter haben in den letzten vier Wochen in einem Waldstück 20 Bäume eingeschnitten. Da die betroffenen Bäume laut Polizei jetzt größtenteils gefällt werden müssen, beläuft sich der Schaden auf 20.000 Euro. Die Einschnitte sind jeweils unterschiedlich breit. Als Tatwerkzeug kommen für die Polizei eine Akkumotorsäge oder auch eine Handsäge in Frage. Zeugen erreichen die Polizeistation Himmelpforten unter der Telefonnummer (04144) 60 60 80.

