Lüneburger Stadtforst: Rund 60 Jahre alte Bäume beschädigt

Erneut haben Unbekannte am Wochenende im Lüneburger Stadtforst mehrere Bäume illegal beschädigt und gefällt. Einige Bäume seien so unprofessionell angesägt worden, dass sie jederzeit hätten umstürzen können, teilte der Stadtförster mit. Von dem Vandalismus betroffen sind demnach fünf Buchen und Kirschbäume im Lüner Holz zwischen Raderbach und Adendorf. Das Alter der Bäume schätzt der Stadtförster auf rund 60 Jahre. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Stadt hat Strafanzeige gestellt. Erst im Juni hatten Unbekannte in Bardowick rund 80 junge Eichen mutwillig zerstört. Einen ähnlichen Vorfall gab es im Jahr zuvor ebenfalls in Bardowick.

