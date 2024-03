Stand: 15.03.2024 18:44 Uhr 19-Jähriger flieht mit Auto vor Polizei - ohne Führerschein

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 19-Jähriger in Buxtehude (Landkreis Stade) mit seinem Auto einen Unfall verursacht. Den Beamten war der Fahrer am späten Donnerstagabend aufgefallen, weil er zu schnell durch die Stadt fuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie forderten den Mann demnach kurz darauf zum Anhalten auf. Der Autofahrer beschleunigte mit seinem Fahrzeug, bog ohne zu blinken an einer roten Ampel ab und fuhr davon. Bei einem weiteren Abbiegeversuch verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine steinerne Beetkante. Er stieg aus und floh zu Fuß. Während die Beamten den Unfall aufnahmen, sei der 19-Jährige zurückgekommen und habe sich gestellt, heißt es in der Mitteilung. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und sich das Auto ohne Wissen des Halters geliehen hatte. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Buxtehude unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 zu melden.

