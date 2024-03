Stand: 21.03.2024 08:53 Uhr 18-Jähriger durch Schüsse aus Luftgewehr verletzt

Ein 18-jähriger Mann ist am Mittwochmittag in Rotenburg durch Schüsse aus einem Luftgewehr verletzt worden, meldet die Polizei. Gemeinsam mit einem Freund habe er sich gegen 12 Uhr in einem Waldstück in der Nähe der Wümme aufgehalten. Plötzlich habe eine fremde Person mit dem Luftgewehr auf den 18-jährigen geschossen. Laut Polizei wurde er am Bein und am Rücken verletzt und in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Täter wird als ein etwa 1,75 Meter großer, dunkelblonder Mann geschrieben. Er habe eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine braune Hose und grau-weiße Schuhe getragen. Nach den Schüssen sei er in Rotenburg in Richtung Sprötschenkamp geflüchtet. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer (04261) 94 70.

