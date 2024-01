Stand: 03.01.2024 12:12 Uhr 17-Jähriger nimmt Auto und stirbt bei Unfall in Amt Neuhaus

Bei einem Unfall zwischen Haar und Stapel (Landkreis Lüneburg) ist am Mittwochmorgen ein 17-jähriger Jugendlicher ums Leben gekommen. Laut Polizei war er ohne Führerschein mit einem 14-jährigen Freund in einem Auto unterwegs. In der Gemeinde Amt Neuhaus überschlug sich der Wagen aus unklaren Gründen und landete kopfüber in einem Wassergraben. Der 14-Jährige konnte sich leicht verletzt aus dem Auto befreien und Hilfe holen. Der 17-Jährige starb jedoch an der Unfallstelle. Die Polizei versucht nun zu klären, weshalb die Minderjährigen mit dem Auto unterwegs waren.

