Am Sonntag: Stephan Weil im Wahlspezial zur Landtagswahl Stand: 28.09.2022 14:34 Uhr Am 9. Oktober ist Landtagswahl in Niedersachsen. Der SPD-Spitzenkandidat und amtierende Ministerpräsident Stephan Weil stellt sich deshalb am Sonntag im NDR-Wahlspezial auch den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Seit zehn Jahren ist er bereits im Amt - und auch bei dieser Landtagswahl will er es noch einmal wissen: SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil kandidiert für seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident von Niedersachsen. Der Sozialdemokrat vertraut dabei auch darauf, dass sich die Menschen in Zeiten der Krise nach Beständigkeit sehnen. Immerhin ist die Unsicherheit wegen Armut, Inflation und Energiekrise groß. Doch auch darüber hinaus gibt es Handlungsbedarf: Wie geht es im Bildungsbereich weiter? Welche Pläne gibt es für den sozialen Wohnungsbau? Am Sonntag wird er im Wahlspezial - der "Hallo Niedersachsen"-Sondersendung, Antworten auf die drängendsten Fragen geben. Das Besondere: Nicht nur Moderator Arne-Torben Voigts und Politikchefin Martina Thorausch fühlen dem amtierenden Ministerpräsidenten auf den Zahn, auch Zuschauerinnen und Zuschauer können live über die App Fragen stellen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 02.10.2022 | 19:30 Uhr