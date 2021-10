Landtag: So lief der Oktober Stand: 14.10.2021 20:08 Uhr Der Landtag in Niedersachsen hat im Oktober unter anderem die Novellierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen.

Die FDP lehnt die Neuregelung ab. Sie fürchtet, dass kleine Parteien an Bedeutung verlieren. Darüber hinaus befassten sich die Abgeordneten mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 und die die Pläne für Weihnachtsmärkte in Niedersachsen. Außerdem stand die Einführung eines Imkerscheines auf der Tagesordnung, ebenso die Errichtung einer weiteren Batteriezellfabrik in Niedersachsen.

