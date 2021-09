Landtag: So lief der Juli Stand: 08.07.2021 13:54 Uhr Die Abgeordneten im Niedersächsischen Landtag haben am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause über sozialen Wohnungsbau, Lebensmittel und Schule debattiert. Auch das Nutzen von Abwasser für die Feldberegnung war Thema.

Gereinigtes Abwasser in der Landwirtschaft zum Beregnen von Feldern verwendet werden. Die Landesregierung reagiert damit auf die anhaltende Wasserknappheit, die sich auch in den landwirtschaftlichen Erträgen zeigt. Bereits am Dienstag verabschiedete das Parlament das umstrittene Kita-Gesetz. Am Mittwoch wurde eine Änderung des Grundsteuergesetzes beschlossen. Ein weiteres Thema der Sitzung am Mittwoch war eine umweltverträgliche Landwirtschaft und der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln.

