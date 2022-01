Landtag: So lief der Januar Stand: 28.01.2022 12:52 Uhr Heute ging die erste Sitzungswoche des Jahres im Niedersächsischen Landtag zu Ende.

Zu Beginn des letzten Sitzungstages musste sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einigen unbequemen Fragen stellen müssen. Fast der gesamte Vormittag war für die Befragung des Ministerpräsidenten reserviert. Danach beschäftigten sich die Abgeordneten unter anderem in einer Fragestunde mit der Ende vergangenen Jahres in Kraft getretenen Gesetzesänderung zur Wiederaufnahme von Strafverfahren: Bei Mord, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann seitdem ein Verfahren wieder aufgenommen werden, wenn neue Beweise auftauchen - auch wenn der Beschuldigte zuvor rechtskräftig freigesprochen wurde.

Weitere Themen am Freitag

Erste Beratung zu "Mehr Nachhaltigkeit und Flexibilität für Tiny Houses" (Antrag der SPD- und CDU-Fraktion)

Erste Beratung zu "Fahrt- und Unterbringungskosten für Auszubildende im Dualen System übernehmen" (Antrag der FDP-Fraktion)

Erste Beratung zu "Mehr Bio in Kantinen und Mensen - Schulmensen zu Lernorten entwickeln" (Antrag der Grünen-Fraktion)

Das war Thema am Donnerstag

Am Donnerstag debattierte der Landtag unter anderem über PCR-Tests: Da Labore an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, soll bei ihnen zum Nachweis von Coronavirus-Infektionen bald priorisiert werden. Auf Antrag der Fraktion der Grünen debattierten die Abgeordneten über die Engpässe und eine mögliche Erhöhung der Testkapazitäten. Außerdem ging es um die steigenden Energiepreise und das konsequente Vorgehen gegen kriminelle Familienclans.

Das war Thema am Mittwoch

Am Mittwoch hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer Regierungserklärung zunächst über den Stand der Pandemie in Niedersachsen informiert. In der Aktuellen Stunde ging es um die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Die Grünen fragten zudem, wann der Klimaschutz "zur Chefsache" werde.

