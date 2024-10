infa 2024: Niedersachsens große Verbrauchermesse wird 70 Stand: 08.10.2024 14:31 Uhr Der Stummfilm zeigt: Schon im Jahr 1965 war die infa gut besucht. Für die Menschen im Raum Hannover ist die Messe auch heute noch ein alljährlich wiederkehrender Anlaufpunkt. Auch zum 70. Geburtstag.

Rund 800 Aussteller präsentieren auf der infa in diesem Jahr ihre neusten Ideen und Produkte rund um die Themen Essen – Lifestyle – Zubehör: Eben alles, was man als Privatperson kaufen kann. Die Messe bleibt damit so groß, wie im vergangenen Jahr. Vor der Corona-Pandemie stellten regelmäßig etwa 1.400 Unternehmen bei der infa aus.

Was steht auf dem Programm?

Infa-Kenner wissen, was sie erwartet. Auch in diesem Jahr gibt es unterschiedliche Themenwelten:

Lebensart

Markthalle

Christmas

Beauty&Welness

Basar der Nationen

und Bauen&Wohnen

Diese Bereiche bilden traditionell das Herz der Messe. An den Wochenenden gibt es jeweils ein Spezialprogramm: Am 12. und 13. Oktober bietet die Babymesse „infalino“ einen Überblick über Produkte rund um die Themen Baby und Elternsein. Die „infa kreativ“ am 18., 19. und 20. Oktober ist ein Marktplatz für Bastler, Künstler und Handarbeit. Und die „infa regional“ legt an beiden Wochenenden einen Schwerpunkt auf Norddeutsche Lebensmittel und regionales Handwerk.

Jubiläumsjahr: Was ist anders?

Kochen, Backen, Wohnen und Babys – das klingt nicht ganz zufällig wie das Inhaltsverzeichnis einer Frauenzeitschrift aus den 60er Jahren. Die Infa wurde 1954 als Hausfrauen-Messe gegründet – feiert also in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Zum Jubiläum präsentieren die Veranstalter mit über 400 Lesungen, Shows und kleinen Events ein volles Programm. Das Highlight der Jubiläumsfeierlichkeiten soll eine Party inklusive Open-Air-Konzert von MAX AND FRIEDNS am Abend des 19. Oktobers werden.

Wie viel kostet der Eintritt?

Wer in diesem Jahr wie die infa 70. Geburtstag feiert, für den ist die Messe unter der Woche kostenlos. Alle anderen zahlen unter der Woche 14 Euro, am Wochenende 16 Euro an der Tageskasse. Wer online Tickets bucht, spart jeweils zwei Euro. Schüler und Schülerinnen, Azubis, Studierende und Senioren und Seniorinnen erhalten eine Ermäßigung. Für Kinder von 6 bis 17 Jahren werden Junior Tickets angeboten.

