Zwei schwerverletzte Frauen bei schwerem Unfall auf B442 Stand: 02.08.2023 19:45 Uhr Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B442 bei Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) sind zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Die Unfallverursacherin ist möglicherweise psychisch krank.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend den Notruf gewählt, weil ein Auto immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Die alarmierten Beamten versuchten, das Auto abzufangen, kamen jedoch zu spät: Der Wagen war schon in einen schwere Unfall verwickelt.

27-Jährige will Zusammenstoß vermeiden

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto eine längere Strecke auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen, so die Polizei. Eine entgegenkommende 27 Jahre alte Autofahrerin habe einen Zusammenstoß verhindern wollen und sei auf den linken Fahrstreifen ausgewichen. Gleichzeitig sei auch die 37 Jahre alte Falschfahrerin zurück auf ihre Fahrspur gewechselt. Die Autos stießen frontal zusammen. Beide Autofahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.

Polizei vermutet psychische Erkrankung

Die 37-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen möglicherweise psychisch krank, teilte die Polizei mit. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, um eine Beeinflussung durch Medikamente zu untersuchen. Die Beamten beschlagnahmten außerdem ihren Führerschein. Zeugen, die den Verkehrsunfall oder das Fahrverhalten der Frau in dem Audi A1 beobachtet haben oder dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05042) 5 06 40 bei der Polizei Bad Münder zu melden.

