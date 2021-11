Stand: 22.11.2021 11:28 Uhr Zwei Frauen bedroht und ausgeraubt: Verdächtige festgenommen

Die Polizei hat zwei 36 und 23 Jahre alte Männer gefasst, die am Sonntag in Hannover zwei Frauen mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben sollen. Nach Angaben der Beamten sprachen zwei Männer die beiden 19-Jährigen im Stadtteil Vahrenheide an, bedrohten sie mit einer Pistole und forderten Geld. Die jungen Frauen händigten ihr Bargeld aus, die Männer flüchteten. Einer der Verdächtigen trug bei der Festnahme eine Schreckschusspistole bei sich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.11.2021 | 13:30 Uhr