Stand: 30.05.2023 09:19 Uhr Zwei Autos in Hannover nach Sperrmüllbrand in Flammen

In der Nacht zu Dienstag sind im Hannoverschen Stadtteil Linden Süd zwei Autos in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei hatte zunächst Sperrmüll gebrannt. Dann war das Feuer auf zwei daneben geparkte Autos übergesprungen. Eins der Autos sei ein Elektroauto gewesen, so die Feuerwehr. Dessen Batterie war nach Angaben der Einsatzkräfte immer wieder aufgeflammt und der Brand somit schwer zu löschen gewesen. Ein Mehrfamilienhaus musste vorübegehend evakuiert werden. Denn kurzzeitig war unklar, ob das Feuer auf das Gebäude übergreifen könnte. Nach einer Stunde konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.05.2023 | 13:30 Uhr