Zwangs-Jahresticket statt Einzelfahrscheine?

Im vergangenen Herbst durften Fahrgäste in der Region Hannover an einem Tag kostenlos Bus und Bahn fahren. Nach dem Gratis-Tag zogen die Verantwortlichen, darunter Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zwar eine positive Bilanz - eine Fortsetzung schlossen die Verkehrsbetriebe Üstra aber vorerst aus. Die Suche nach anderen Möglichkeiten, um den öffentlichen Nahverkehr in der Landeshauptstadt zu fördern, geht derweil weiter. Für Diskussionen sorgt nun ein Vorschlag der SPD im Stadtrat: Die Sozialdemokraten fordern, dass Stadtbahnen und Busse der Üstra kostenlos genutzt werden können, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Finanziert werden soll dies durch eine Gebühr, die alle Menschen in der Region Hannover zahlen sollen.

Knapp 23 Euro im Monat für jeden

Legt man die 500 Millionen Euro zugrunde, die von der Üstra im Jahr benötigt werden und von denen zwei Drittel über Ticketeinnahmen gegenfinanziert werden, dann müsste jeder Einwohner zwischen Neustadt am Rübenberge und Springe knapp 23 Euro im Monat zahlen. Eine vierköpfige Familie würde demnach auf monatlich knapp 100 Euro kommen - egal ob sie die Üstra nutzt oder nicht.

Kritik von CDU und Grünen

Die Reaktionen darauf fallen verhaltend bis ablehnend aus. Die CDU im Stadtrat von Hannover spricht von Populismus und nennt den Vorstoß einen "sozialistisch finanzierten Nahverkehr". Kritik äußern auch die Grünen, SPD-Bündnispartner im Rat: Sie bezeichnen die Idee schlicht als ungerecht. Um mehr Menschen in die Stadtbahnen und Busse zu bringen, sei das 365-Euro-Jahresticket viel sinnvoller, hieß es. Nach dem Willen der Kommunalpolitiker im Stadtrat und in der Regionsversammlung soll sich die Region Hannover mit dem 365-Euro-Ticket als Modellregion beim Bund bewerben.

