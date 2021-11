Stand: 14.11.2021 17:10 Uhr Zusammenstoß mit Streifenwagen - Säugling verletzt

In Hannover ist ein Streifenwagen am Sonnabendnachmittag mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein Baby. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover war der Polizeiwagen, in dem ein 27-jähriger und ein 24-jähriger Polizist saßen, auf dem Weg zu einem Einsatz und fuhr mit Blaulicht und Martinshorn. Ein 31 Jahre alter Autofahrer bemerkte das Einsatzfahrzeug offenbar nicht und fuhr bei grüner Ampel auf eine Kreuzung - dort kam es zum Zusammenprall mit dem Streifenwagen. Die Polizisten wurden leicht verletzt, ebenso wie der 31-jährige Autofahrer, eine 27-jährige Mitfahrerin und der drei Monate alte Säugling. Alle wurden laut Polizei ambulant im Krankenhaus behandelt. Nur eine 17-Jährige, die ebenfalls in dem Auto gesessen hatte, blieb demnach unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.11.2021 | 06:30 Uhr