Stand: 21.04.2021 12:43 Uhr Zum zweiten Mal: Unbekannte schießen auf Mini-Zirkus

Unbekannte haben am Wochenende auf einen Wohnwagen des Mini-Zirkus' Siola geschossen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der 46-jährige Zirkus-Besitzer sei gerade in seinem Wohnwagen auf einer Wiese in Alfeld (Landkreis Hildesheim) gewesen, habe dann einen Knall gehört und beim Verlassen des Anhängers ein Auto wegfahren sehen. Die Polizei entdeckte später ein Loch in einem der Kunststofffenster. Die Ermittler teilten mit, dass bereits im November auf den Wohnwagen geschossen worden war. Damals seien in der Außenfassade des Wohnwagens acht Löcher gefunden worden. Die Polizei prüft jetzt, ob die beiden Taten zusammenhängen. Sie hat auch angekündigt, häufiger Streife in der Umgebung zu fahren. Der Mini-Zirkus besteht Medienberichten zufolge aus dem 46-Jährigen und seiner Mutter sowie einigen Ponys, Ziegen, Tauben und Hunden. Wegen Corona ist der Zirkus in Alfeld gestrandet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.04.2021 | 09:30 Uhr