Stand: 18.01.2025 08:45 Uhr Zum Wahlkampfauftakt: 1.400 Menschen demonstrieren gegen AfD

In Hannover haben am Freitag etwa 1.400 Menschen gegen die AfD demonstriert. Das hannoversche Bündnis "bunt statt braun" hatte laut Polizei zum Wahlkampfauftakt der Partei in Niedersachsen dazu aufgerufen. Zunächst versammelten sich den Angaben zufolge 850 Demonstrierende vor dem Tagungsort, dem Bürgerhaus im Stadtteil Misburg. Später wuchs die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese hielten Plakate und Banner mit Aufschriften wie "Keine Stimme den Feinden der Demokratie" in den Händen. Die Kundgebung verlief friedlich, wie ein Polizeisprecher am frühen Abend mitteilte. "Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort, um beide Versammlungen zu sichern", ergänzte der Sprecher. Dem Bündnis "bunt statt braun" gehören unter anderem Gewerkschaften, Kirchen und Regionalverbände der Grünen, SPD und Linkspartei an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Hannover AfD