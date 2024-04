Unter Protest: AfD hält Landesparteitag in Unterlüß ab Stand: 20.04.2024 11:28 Uhr Begleitet von Protesten kommt die AfD Niedersachsen zu ihrem Landesparteitag in Unterlüß (Landkreis Celle) zusammen. Je nach Wetter rechnet die Polizei mit bis zu 2.500 Teilnehmenden bei der Gegendemo.

Bisher demonstrieren etwa 350 Menschen gegen den AfD-Parteitag, so die Polizei am Samstagmorgen. Das läuft demnach weitgehend friedlich. Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot in Unterlüß in der Gemeinde Südheide (Landkreis Celle) und kontrollierten schon am Bahnhof, um Störer zu identifizieren. Am Morgen hätten Beamte einen Platzverweis erteilt. Einzelne Demonstrierende versuchten demnach, die Polizeisperren zu durchbrechen. Dann wurde Pyrotechnik gezündet. Vereinzelt gebe es auch Sitzblockaden. Dem AfD-Landesvorsitzenden Frank Rinck wurde demnach der Weg zum Bürgerhaus versperrt, in dem der Parteitag stattfindet. Die Polizei rechnet damit, dass in Unterlüß heute bis zum Mittag 1.500 bis 2.500 Demonstrierende anreisen.

Videos 1 Min Razzia: Polizei durchsucht Büros der AfD Niedersachsen Der Einsatz fand in der Parteizentrale in Hannover statt. Hintergrund sind Ermittlungen sind gegen Ansgar Schledde. (17.04.2024) 1 Min

AfD Niedersachsen wählt Landesvorstand

Am Vormittag sollte nach Angaben eines Parteisprechers AfD-Bundesvorsitzender Tino Chrupalla ein Grußwort halten. Im Mittelpunkt des zweitägigen AfD-Parteitages steht die geplante Wahl des Landesvorstandes. Der Landesvorsitzende Frank Rinck war vor zwei Jahren gewählt worden, nun endet seine Amtszeit regulär. Ein personeller Umbruch gilt als sehr wahrscheinlich. Rinck äußerte sich bislang nicht dazu, ob er erneut als Landeschef antreten wolle. Einziger bestätigter Kandidat ist bislang Ansgar Schledde, derzeit stellvertretender Landesvorsitzender. Weitere Kandidaten sind theoretisch noch möglich. Schledde sitzt seit der laufenden Legislaturperiode im Landtag, in der Landtagsfraktion ist er ebenfalls stellvertretender Vorsitzender.

