Zum Maschseefest: Bundespolizei richtet Waffenverbotszone ein

Am Hauptbahnhof in Hannover dürfen am Wochenende keine Waffen mitgeführt werden. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Dienstag von der Bundespolizei erlassen. Von Freitagnachmittag um 15 Uhr bis Sonntagnacht ist demnach das Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß-, und Stichwaffen sowie Messern aller Art verboten. So will die Polizei vorsorgen, denn sie erwartet am Wochenende ein erhöhtes Reiseaufkommen am Hauptbahnhof. Denn einerseits startet das Maschseefest, andererseits spielt Hannover 96 zu Hause gegen Jahn Regensburg. Wer das Waffenverbot missachtet, dem droht der Bundespolizei zufolge ein Platzverweis, ein Bahnhofsverbot oder auch ein Beförderungsausschluss. Bei uneinsichtigen Personen könne auch ein Zwangsgeld fällig werden, hieß es.

