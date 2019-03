Stand: 04.03.2019 05:40 Uhr

Zukunft der Marienburg: Kommt heute die Einigung? von Christoph Hamann

Es ist Saisonauftakt auf Schloss Marienburg. Es regnet, aber der Parkplatz ist voll. Die Besucher kommen wieder auf den einst königlichen Hügel bei Nordstemmen (Region Hannover). Die meisten Gäste wollen das Schloss erhalten - zu bedeutend sei es, um es im Welfen-internen Streit zwischen Vater und Sohn verfallen zu lassen. Kommt nun eine Lösung für diesen Kulturschatz? Heute Nachmittag sind es die Mitglieder des Kulturausschusses im Landtag, die zuerst erfahren, wie es mit dem Stammsitz der Welfen weitergeht - wirklich weitergeht, denn schon Ende November hatte das Land per Pressemitteilung frohgemut verlauten lassen: Schloss Marienburg geht in die öffentliche Hand über für den symbolischen Kaufpreis von einem Euro. Doch der erzürnte Erbprinz Ernst August senior ließ seine Anwälte dagegen angehen.

Der Putz bröckelt an der Marienburg

Sein treuloser Sohn, so steht es in einem Schreiben, habe kein Recht, das Schloss und seine Schätze zu veräußern. Der Junior sei auch gar nicht der wahre Eigentümer. Durch groben Undank, etwa eine nicht standesgemäße Heirat, habe Ernst August junior die Schenkung verwirkt, so der Vater, der allein seine Anwälte agieren lässt - ohne eigene Vorschläge zur Rettung des baufälligen Schlosses zu machen. Die Zeit aber drängt - der Putz bröckelt, und auch die Statik hat man kritisch im Blick.

Verhandlungen über die Zukunft des Schlosses

Das ganze Wochenende über verhandelten der Junior-Prinz und das Land über die weitere Zukunft des Schlosses - ständig dabei die Einwände des Vaters im Sinn. Nun könnte es eine Lösung geben, die weitgehend den ursprünglichen Plänen folgt - dem Willen des Vaters und seiner Anwälte aber wohl weiterhin weitgehend widerspricht: Die Gastronomie geht an einen erfahrenen Hotelier aus Südniedersachsen, die Kunstschätze ans Landesmuseum und in eine Stiftung mit dem Vorsitzenden Ernst August junior. Vielleicht so wie auch die ganze Immobilie?

Ein-Euro-Kaufpreis wohl vom Tisch

Zumindest die symbolische Überlassung der Marienburg ans Land für einen Euro soll dem Vernehmen nach vom Tisch sein - sie hatte den Vater Ernst August besonders verärgert. Doch dieser Frust könnte heute noch viel größer werden, wenn sich der Junior und das Land tatsächlich einig würden wegen der Marienburg. Dann müsste Ernst August senior gegen den eigenen Sohn klagen - es wäre das nächste Kapitel in einer langen Familienfehde.

